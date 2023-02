vassoi da Bagno Copertura Isolante per Vasca Vassoio per Vasca Scaffale per Bagno Copertura per Vasca Copertura per Vasca Pieghevole Vassoi da Bagno (Size : 75 * 120

Vantaggi: particelle ecocompatibili, non tossiche e innocue, 0 formaldeide, anti-invecchiamento

Comodo per la forza delle dita, facile da aprire, chiudere e spostare.

Materiale: PVC ecologico, viti in acciaio inossidabile 304 per bagno

Funzione: vasca da bagno antipolvere, ripiano per vasca da bagno, isolamento vasca da bagno, staffa

Post vendita: se hai domande sul nostro vassoio pieghevole per vasca da bagno, non esitare a contattarci, saremo al tuo servizio entro 24 ore!

Prezzo: 348,64 €

(alla data del Feb 24,2023 13:59:36 UTC – Dettagli)