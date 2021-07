Valera Swiss Air4Ever, asciugacapelli professionale a ioni, potente e di lunga durata, motore digitale, 2400 Watt, Colore Rosso

Asciugacapelli professionale di lunga durata con motore digitale per un’asciugatura fino al 50% più veloce rispetto agli apparecchi convenzionali

Efficace funzione di ionizzazione per capelli brillanti senza carica elettrostatica

Sei combinazioni di temperatura e flusso dell’aria per un’impostazione personalizzata, tasto aria fredda per fissare la piega dei capelli a lungo dopo lo styling

Cavo flessibile di tre metri con dispositivo anti-attorcigliamento Rotocord, impugnatura ergonomica, piacevolmente silenzioso e particolarmente leggero (475 g senza cavo)

Standard di fornitura: asciugacapelli Valera SR4, due bocchette professionali (bocchetta fredda Touch Me 7,5 cm, bocchetta standard 6 cm), diffusore, sacchetto di protezione.

Prezzo: 165,07 €

(alla data del Jul 24,2021 02:10:58 UTC – Dettagli)