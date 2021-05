UFO, Trattamento Maschera Smart |Mint|La Rivoluzione della Maschera per il Viso in Soli 90 Secondi

TRATTAMENTO VISO IN 90 SECONDI – Migliora la tua skincare routine con la maschera viso smart, altamente sofisticata che offre risultati eccellenti in soli 90 secondi. Grazie alla Tecnologia d’Iperinfusione di FOREO, UFO combina termoterapia, crioterapia e pulsazioni T- Sonic per regalarti una pelle perfetta, mentre la terapia a luci LED ti offre un trattamento di livello spa da effettuare comodamente a casa. Con UFO, il trattamento viso diventa smart!

TECNOLOGIA D’IPERINFUSIONE – Il calore (Termoterapia) apre i pori, favorisce l’assorbimento dell’essenza della maschera, stimola la circolazione e infonde idratazione e nutrimento. Il raffreddamento (Crioterapia) uniforma l’incarnato e rassoda la pelle, diminuendo la visibilità dei pori e del gonfiore, e le pulsazioni T-Sonic massaggiano il viso potenziando l’efficacia della terapia RGB a luce LED

TERAPIA RGB A LUCE LED – Le luci LED di UFO Rossa, Verde e Blu migliorano il trattamento viso. La luce LED Rossa stimola la produzione di collagene e aiuta la formazione di nuovi capillari. La luce LED verde interviene sui problemi di pigmentazione e dona un incarnato luminoso e uniforme. La luce LED blu elimina i batteri che causano l’acne e stimola la circolazione sanguigna

SVILUPPATO CON GLI SPECIALISTI DELLA SKINCARE COREANA – Regala alla tua pelle una skincare premium con le formule esclusive delle maschere coreane. Le maschere ultra morbide in microfibra sono ricche di estratti vegetali, oli botanici concentrati e acqua floreale naturale. È possibile abbinare ogni maschera ad un programma di routine presente all’interno dell’app FOREO per ottenere maggiori risultati e avere una pelle radiosa dopo ogni trattamento

2 ANNI DI GARANZIA LIMITATA E 10 ANNI DI GARANZIA DI QUALITÁ – FOREO garantisce questo dispositivo per un periodo di 2 anni dalla data d’acquisto contro difetti di manifattura o difetti nei materiali derivati da un normale utilizzo

Prezzo: 199,00 €

(alla data del May 10,2021 18:14:28 UTC – Dettagli)