Tondeo 8053 – Forbici Atelier Classic 6.0

Lama ultra affilata con un grilletto lucido a fetta e smussatura lucida per un taglio liscio e preciso.

Denti fresati per sfoltire con prismi a terra, convessi, foglie strette, vite regolabile.

Punto di transizione speciale lucidato per una transizione scorrevole, contorno lucido, superficie lucida.

Forbici di qualità professionale per parrucchieri, non legate, in acciaio inox temprato.

Prodotto originale tedesco di qualitxe0, Made in Germany (Solingen), Made in Solingen

Prezzo: 253,00 €

(alla data del May 04,2021 08:11:51 UTC – Dettagli)