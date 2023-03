TCCOC 22PCS Set di Lenti Progressive Custodia per Lenti di Prova Custodia in Alluminio Scatola per Lenti di Prova in Metallo Strumenti oftalmici Presbiopia(Color:Sliver,Size:22pcs)

☛ 【Vetro ottico premium】: obiettivo multifocale progressivo con un’apertura di 36 mm, ampio campo visivo, elevata trasmissione della luce, facile da pulire e mantenere, più comodo da indossare.

☛【22 set di obiettivi multifocali progressivi】: 1.0, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 2.00, 3.25, 3.50, 2 pezzi ciascuno (1 pezzo per sinistra e destra), 22 pezzi in totale.

☛ 【Trattamento di ampliamento del gap】: gap dell’obiettivo più ampio, più comodo per l’inserimento e la rimozione su e giù, slot standard per proteggere efficacemente l’obiettivo.

☛ 【Struttura in metallo di alta qualità】: questo specchio di prova per optometria è realizzato con una struttura in metallo, che ha una maggiore durata ed è robusto e durevole.

☛ 【Ampiamente usato】: la scatola per optometria multifocale progressiva è ampiamente utilizzata in ottici, centri di cura della vista, ospedali e centri di formazione per optometria per controllare ipermetropia, miopia, presbiopia, astigmatismo e strabismo.

Prezzo: 175,99 €

