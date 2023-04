Tavola per capelli, Tavola per colore per capelli Dispensazione di capelli per evidenziare Pettine per tintura Strumento per acconciature antiscivolo

I denti rotondi del pettine non danneggiano il cuoio capelluto e impediscono alla tintura per capelli di entrare in contatto diretto con le radici dei capelli.

I bordi e gli angoli sono lisci, non feriscono le mani e facili da usare.

La forma di Hair Color Board è convessa e antiscivolo, appositamente progettata per tingere i capelli.

Durante la tintura e l’evidenziazione, può proteggere efficacemente i capelli dalle macchie.

Per i parrucchieri, viene utilizzato per colorare o tingere i capelli multicolore per evitare colorazioni irregolari o tinture incrociate.

Prezzo: 22,96 €

