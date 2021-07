Tatuaggio Macchina Tattoo Transfer Stencil Machine Macchina trasferimento Fotocopiatrice Termico stampante termica tattoo stencil machine tattoo Stencil stampante copiatrice tatuaggio(Spina UE 220V)

Esistono diversi pulsanti / tasti per diverse funzioni, è possibile scegliere i metodi di copia, profondità ecc., Che è molto comodo e funzionale.

Adatto per la stampa di carta per trasferimento di tatuaggi e carta termica e il formato carta adatto è A4 e B5, che offre una velocità di stampa elevata, un suono poco rumoroso.

Realizzato in materiale ABS, ecologico, sicuro e resistente per un uso a lungo termine.

Copiatrice leggera, semplice e affidabile che ti semplificherà la vita.

Due indicatori luminosi, la spia di accensione mostra quando la macchina inizia a funzionare, la spia di errore mostra qualcosa di sbagliato sulla macchina, come il TPH si sta surriscaldando.

