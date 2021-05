Tattoo Thermal Stencil – Stampante termica per tatuaggi

Trasferisce gli schizzi su carta termica: Per uso con formati di carta A4 e A5. Con lo stencil termico per tatuaggi puoi creare le tue idee di design direttamente dal disegno originale in un paio di semplici passaggi, non dovrai più preoccuparti di errori di trasferimento o dimenticarti di tutti i dettagli del tuo design finito. Assicurarsi che l’artista e i clienti sappiano che tutte le opere d’arte sono esattamente ciò che vogliono.

Pezzi di ricambio non compresi: Questa fotocopiatrice è realizzata appositamente per l’artista dei tatuaggi, a differenza di altre fotocopiatrici, non è necessario sostituire i costi futuri, per sostituire parti necessarie e costose. Lo stencil termico per tatuaggi non ha lampadine, cilindri o elementi riscaldanti, basta collegarlo e accenderlo.

Protezione termica e avvertimento: Due indicatori di luce, l’indicatore di alimentazione a LED permette di sapere che la macchina funziona. La luce Power indica quando la macchina inizia a lavorare. La luce di errore mostra qualcosa di sbagliato sulla macchina, come il TPH si surriscalda. Il LED di avviso di errore vi permette di sapere quando la macchina è troppo calda e deve essere spenta. Ma cose più importanti che non si surriscaldano facilmente e con un rumore poco rumoroso.

Veloce e compatto: Lo stencil per tatuaggi con fotocopiatrice termica copia in modo rapido ed efficiente i disegni su carta per stencil in pochi semplici passaggi. Abbastanza compatto per adattarsi quasi ovunque, misura solo 28 x 21 x 7 cm, questa copiatrice può essere spostata in pochi secondi dal vano porta alimenti. L’impostazione è semplice, basta collegare e accendere.

Multifunzione: Lo stencil per tatuaggi con fotocopiatrice termica ha tasti illuminati a LED per diverse impostazioni, per adattarsi alle vostre stencil e fotocopiatrici. Ci sono 5 tasti/tasti per diverse funzioni, è possibile utilizzare specchi, risoluzioni, profondità, ecc., che è molto comodo e funzionale.

Prezzo: 189,79 €

