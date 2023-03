Tagliacapelli Uomo, Rasoio Elettrico per Capelli, Trimmer Barba e Capelli, T-Blade Tagliacapelli Uomo, Macchinetta per Capelli Ricaricabile, Barba Trimmer Senza Fili con Display LED e 4 Pettini Guida

✂ 【Lama affilata a forma di T】: Tagliacapelli uomo con lama a T in ceramica di alta qualità, affilata e resistente. Taglia facilmente i capelli più spessi senza essere agganciato o tirato. L’angolo ottuso a forma di S lo rende sicuro e non danneggia il cuoio capelluto.

✂ 【Batteria di grande capacità】: Rasoio elettrico barba e capelli utilizzando una batteria al litio ricaricabile di grande capacità da 1500 mAh integrata all’interno del tagliacapelli da uomo. Con 2 ore di carica completa del tagliacapelli da uomo, puoi avere 180 minuti di utilizzo wireless. (99 mostrato sul display LCD significa completamente carico)

✂【LCD Display e Ricarica USB veloce】: Macchinetta per capelli contiene uno schermo LED, puoi ottenere il livello della batteria e lo stato di carica molto facilmente. Un rasoio per capelli dotato di una porta di ricarica USB di tipo C.

✂ 【Impermeabile IPX4】: Macchinetta barba uomo è lavabile e facile da pulire, basta posizionare la testina di taglio sotto l’acqua corrente per risciacquare la lama e ottenere una pulizia rapida ed igienica.

✂ 【Riduzione del rumore silenzioso】: Rasoio elettrico uomo per capelli fornisce motore ad alta velocità, potenza potente e motore a basso rumore. Puoi tagliarti i capelli anche se il bambino sta dormendo.

✂【Climpper per Capelli Trimmer Zero】: Trimmer barba e capelli dotato di 4 pettini di limite di lunghezza diversa (1,5 mm 2mm 3mm 4mm) può tagliare la lunghezza desiderata.Cordless Zero GAPPED Trimmer Detail Dripper includeva anche cavo USB e spazzola per la pulizia. Puoi letteralmente scolpire qualsiasi cosa con il bordo.

Prezzo: 22,98 €

(alla data del Mar 16,2023 12:49:25 UTC – Dettagli)