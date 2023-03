Tagliacapelli Uomo Professionale Mythic Stylecraft by Gamma Più, Regolabarba Uomo Motore Magnetico, 180 Min Autonomia Senza Fili, Lama Regolabile, 8 Pettini, Supporto Lama, Corpo in Metallo

✅​ CORPO IN METALLO / POTENTE e SILENZIOSO. Mythic è il tagliacapelli e regolabarba uomo professionale nato dall’esperienza di Gamma Più pensato per i professionisti del settore e per l’uso domestico. Clipper con corpo interamente in metallo ideale per tagliare e regolare capelli, basette, pizzetto e barba in modo efficace e preciso anche a casa. Motore magnetico ad alte prestazioni 8.900 giri al minuto e scheda PCB aggiornata.

✅​ REGOLAZIONE DELLA LAMA e SUPPORTO LAMA. Macchinetta per capelli con leva personalizzabile per Click System e Freestyle per impostare facilmente le lunghezze di taglio senza pettini. Grazie al sistema di regolazione la lama può essere facilmente azzerata per tagli 0 mm e finitura razor fade. Disponibile anche il supporto lama Tight / Stretch per personalizzare la corsa corta o lunga.

✅​ LAMA DI LUNGA DURATA, AFFILATA, ANTIRUGGINE e ANTIGRAFFIO. Tagliacapelli uomo professionale dotato di lama Faper da 45mm DLC Black Diamond Carbon ad alta scorrevolezza per una maggiore precisione nella rasatura. Il rivestimento della lama è a base di carbonio. Il carbonio per la sua durezza permette di mantenere la lama affilata e senza graffi più a lungo oltre a ridurre la possibilità di corrosione e usura.

✅​ RICARICA RAPIDA e AUTONOMIA 180 MIN. SENZA CAVO. Tagliacapelli ricaricabile utilizzabile con cavo e senza cavo per una maggiore libertà di movimento. Dotato di batteria agli ioni di litio per 180 minuti di autonomia cordless. Ricarica rapida in soli 120 minuti con base fissa di ricarica.

✅​ NELLA CONFEZIONE. Inclusi nella confezione: tagliacapelli uomo professionale Stylecraft Mythic con base fissa di ricarica, 8 pettini con doppio magnete da 1,5 a 19 mm, supporto lama, kit di pulizia e manutenzione con mini-cacciavite.

Prezzo: 198,00 €

