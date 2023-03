SYZHIWUJIA Bathtub Caddy, Bagno in Legno,4, 5 x 70 x 14, 5 cm, sopra Il Vassoio di stoccaggio della Vasca, Copertura Vasca Naturale in bambù Vasca da Bagno

A differenza del bagno tradizionale del bagno, il nostro vassoio della vasca da bagno resiste all’acqua, stampo e accumulo di funghi grazie al suo spesso rivestimento impermeabile.Il legno di bambù di altissima qualità garantisce la longevità

Con una lunghezza di 70 cm e una dimensione totale di 4, 5 x 70 x 14, 5 cm, questo mensola è adatto per la maggior parte delle vasche da bagno di dimensioni standard- semplicemente la posa sulla tua vasca e usarla come ripiano di stoccaggio

Legno altamente robusto con bambù resistente agli agenti atmosferici e tolleranti all’umidità, ideale per il bagno – naturalmente adorabile e duraturo

Il vassoio della vasca è molto leggero ed esteticamente piacevole con il suo fascino rustico- sembra fantastico in ogni bagno- Aggiorna la tua vasca con questo grazioso accessorio!

Palello pratico per utensili da bagno come creme o sapone – candele e bicchieri da vino possono anche adattarsi al caddy – avere tutto il necessario per il tuo bagno a portata di mano

Prezzo: 317,21 €

(alla data del Mar 13,2023 03:31:23 UTC – Dettagli)