Strumento Professionale Di Extension Per Capelli 6D, Strumenti Di Salone Della Macchina Di Estensione Dei Capelli 6D 6D, Attrezzature Del Salone (1 X Macchina Principale, 1 X Pinze)

[Materiale Premium] La macchina per l’estensione dei capelli 6D è dotata di una costruzione in lega di acciaio inossidabile, la molla di tensione, le maniglie e soprattutto le fessure di estensione sono tutte costruite con precisione. È durevole

[Comfort] Lo scopo degli strumenti di estensione dei capelli è quello di rendere il processo di trattamento di estensione dei capelli più veloce e più soddisfacente per i clienti. Questo nuovo strumento rivoluzionario semplificherà l’esperienza per te e per i tuoi clienti. Per designer professionisti e dilettanti

[Capelli facili da rimuovere] Pinza Può davvero rimuovere i capelli senza lasciare residui. È facile da usare e maneggevole, consente di risparmiare tempo e denaro

[realistico] L’effetto di invisibilità è migliore, i tuoi amici penseranno che i bei capelli sono i tuoi capelli originali

[Operazione facile] Non c’è bisogno di tirare strumenti, pinze o penne! Devi solo seguire i passaggi in base ai video e alle immagini che forniamo. Installazione di 20 minuti per una testa completa. L’intera testa richiede generalmente 30 file di capelli con dislocamento di 40 file. Naturalmente, in ultima analisi, deciso dalla quantità di capelli personali

Prezzo: 199,00 €

