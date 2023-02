Stroke Hand Splint Guanti di Assistenza Protettore Esoscheletro Allenamento Manuale con Allenamento a Dito Singolo e modalità Specchio (SX Destra)

【Aiuta l’autoriparazione】: il movimento simultaneo dei guanti riabilitativi di entrambe le mani può attivare i neuroni specchio, copiare i normali percorsi nervosi dalle mani all’area interessata e promuovere il recupero autonomo del cervello.

【Guanti robotici per la riabilitazione】: allenamento per la flessibilità della mano / promozione della circolazione sanguigna / risoluzione della rigidità della mano, accelerazione del processo di recupero della funzione della mano, supporto dell’utente nell’apprendimento dei nervi cerebrali, accelerazione della rigenerazione cerebrale, integrazione del danno ai nervi e aumento della cura di sé dei pazienti capacità.

【Struttura bionica della mano】: imita in modo intelligente i movimenti della mano, realizza l’imitazione della struttura della mano, il movimento e la presa indipendenti, imita in modo intelligente la presa della mano, la flessione e altri movimenti e allevia lo spasmo della mano, la rigidità e altri problemi.

【Promuovere il recupero da lesioni cerebrali】: la pressione dell’aria viene utilizzata come forza trainante per guidare automaticamente le attività manuali, un allenamento efficace per il recupero delle mani. Può anche agire sui nervi cranici e sui vasi sanguigni per promuovere il trattamento conservativo e la riabilitazione postoperatoria delle lesioni cerebrali. Adatto a pazienti emiplegici con disabilità funzionali, allenamento del polso e delle dita.

