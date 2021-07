Stetic Sense – Trivine, Radiofrequenza Viso Professionale Antirughe Uso Domestico Effetto Lifting, Rigenera Collagene, Elimine Rughe

⭐⭐⭐⭐⭐ Rinfrescante naturale: ripristina immediatamente la fermezza ed elasticità della pelle e riduce le rughe continuamente. Due applicazioni settimanali saranno sufficienti per ottenere risultati incredibili. Migliora le linee sottili di espressione, rigenera il collagene e potenzia l’effetto di qualsiasi siero con acido ialuronico.

Antirughe effetto lifting: in combinazione con il nostro gel conduttore con Gingko Biloba (incluso in omaggio) otterrai un effetto tensore combattendo efficacemente i segni dell’invecchiamento mentre idrata e nutre la pelle in combinazione con il nostro gel conduttore con Gingko Biloba.

Trattamento non infiammabile, durevole ed efficace: molto facile da usare. Basta effettuare movimenti circolari costanti sulla zona di applicazione per 10 minuti. L’app mobile Trivine sarà la tua guida per controllare la temperatura e il tempo del trattamento. (App disponibile per Android e Apple)

Testata dermatologica: senza effetti collaterali. Risultati solidi fin dalla prima sessione e senza tempo di recupero. Trivine è un team professionale progettato per uso domestico. È stato testato secondo lo standard medico ISO-60201 per garantire la vostra sicurezza.

Radiofrequenza facciale: la frequenza di 1 MHz e i suoi 30 W di potenza rendono Trivine uno dei pochi dispositivi anti-invecchiamento che dà risultati visibili e duraturi.

Prezzo: 169,99 €

(alla data del Jul 10,2021 04:00:07 UTC – Dettagli)