Stazione Tabella Portatile Pieghevole Nail Manicure Con 360 ° Di Rotolamento Ruote Di Aspirazione Del Ventilatore E Borsa Per Il Desk Spa Beauty Salon

[Design pieghevole PRATICA]: Questa stazione chiodo è progettato con gambe pieghevoli in metallo. Quando non lo si utilizza, la gamba di questa cura delle unghie desk è pieghevole.

[POGGIAPOLSI + CASSETTO + borsa per il trasporto]: Manicure Table è dotato di un poggiapolsi, o lo chiamiamo imbottito bracciolo, dove un chiodo opere tecnico sulle mani e le unghie di un cliente. Inoltre si tratta di un cassetto, che può raccogliere i smalto, strumenti per manicure e mantenere il tavolo pulito. Inoltre, la borsa da trasporto inclusa rende più facile da memorizzare e trasportare la tavola ovunque sia necessario.

[PREMUROSO VENTILATORE]: La tabella viene fornito con una superficie ventilata con un collettore di polvere chiodo, il tavolo manicure può raccogliere la polvere chiodo mentre manicure e mantenere il tavolo pulito in una certa misura. Che potrebbe richiedere più convenienza per il vostro lavoro.

[BLOCCABILE ruote piroettanti]: Arredata con 4 ruote piroettanti bloccabili e 360 ​​gradi, è facile per spostarla in un salone o in casa poi tenerlo in posizione quando estinte.

[Round Corner Design]: evitare lesioni inutili durante il lavoro. Semplice, la moda è il punto di partenza per questo progetto scrivania chiodo. E ‘bello e pratico e prestare attenzione al tuo Inoltre safety.In, abbiamo un team di assistenza professionale pronto ad aiutare. Se avete domande sulla nostra tavolo manicure o altre domande a cui è interessato, non esitate a contattarci. Faremo del nostro meglio per aiutarvi a risolvere eventuali problemi che si possono incontrare.

Prezzo: 465,88 €

(alla data del Apr 25,2021 07:42:21 UTC – Dettagli)