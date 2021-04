Spazzolino elettrico con ricarica USB Holder base morbida Capelli Spazzolino da denti, protegge i denti e le gengive (Colore: Bianco, Formato: Formato libero) XIUYU

Superior Pulizia: Il nostro spazzolino da denti elettrico utilizza azione di pulizia dinamica di raggiungere profondità tra i denti delicato ed efficace, rimuovere più placche e le macchie, rispetto al normale spazzolino manuale.

Perfetto dopo-vendita: Se avete problemi con i nostri articoli o servizi, non esitate a contattarci prima di lasciare un feedback negativo, si sforzano di mettere il nostro cento per cento per risolvere i vostri problemi e vi dilettate.

Semplificare spazio nel vostro bagno: risparmiare spazio sul piano di lavoro bagno.

Modi di Clean: Tuta diverse condizioni di denti e gengive, come bretelle, otturazioni, corone e faccette, e aiuta a prevenire la carie e migliorare la salute delle gengive.

peso extra-light design: antiscivolo impugnatura ergonomica, per aiutare a proteggere i denti e le gengive, per un’esperienza di spazzolatura dolce e confortevole.

Prezzo: 299,43 €

(alla data del Apr 21,2021 13:04:31 UTC – Dettagli)