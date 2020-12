Silk’n FaceTite Velvet – Dispositivo Anti-Età per il Trattamento delle Rughe – con Siero Laluronico – Tecnologia HT ™ Per Tutti I Tipi Di Pelle

Pelle piu soda senza ricorrere alla chirurgia: Tonificazione della pelle e riduzione di tutti i tipi di rughe nelle zone del mento, guancia, labbro superiore, collo, mento e mascella

Anche per il trattamento delle macchie solari e dell’età, comodo da maneggiare grazie al peso leggero e al comodo cavo lungo ca. 175 cm

Rivoluzionaria tecnologia HT (Home Tightening): 3 fonti d’energia per tonificare, rigenerare e migliorare la struttura della pelle, 5 livelli di potenza per scegliere l’intensità del trattamento, frequenza degli impulsi: 1 Mhz

Facile da utilizzare a casa: con gel di contatto, 2 volte a settimana, durata: 15 minuti per zona, trattamento separato per ogni zona, regolazione della temperatura attraverso stabilizzatori termici integrati

La pelle diventa notevolmente più tesa e appare visibilmente più giovane dopo ogni trattamento. Combina il trattamento con Silk’n ialuronic Serum per migliorare i tuoi risultati e ottenere fino al 66% in più di riduzione delle rughe

Contenuto: 1 x silk’n Face ti te, apparecchio per la cura delle rughe, con alimentatore, portatrucchi e 130ml di gel di contatto, eta consigliata: da 25 anni, peso: 103 g, colore: bianco, FT1PE1001

Prezzo: 218,71 €

