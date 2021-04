SIERINO 267Pcs Set di Lente di Prova Ottica, Occhiali Optometria Dotazione con Cornice in Plastica, Cornice di Prova, Apertura 26mm, Custodia in Alluminio

彐 266 lenti di prova con bordo in plastica + una cornice di prova

彐 Sfera del campo di misura: 0,12-6,00 DS; PRISMA: 0,5-8,0; Dimensione della cassa: 592 * 340 * 60 mm / 23,3 * 13,4 * 2,4 pollici.

彐 Set di lenti di prova con cerchi in plastica, adatto per risonanza magnetica o ambienti che richiedono forniture / apparecchiature non magnetiche.

彐 La distanza interpupillare del telaio è fissa e non può essere regolata.

彐 Concentrati su ogni dettaglio. La scienza e la tecnologia si prendono cura della tua salute.

Prezzo: 289,99 €

(alla data del Apr 25,2021 07:42:09 UTC – Dettagli)