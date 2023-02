Set di kit per legnooterapia per il corpo, anticellulite e viso, 18 pezzi, realizzati in legno di pino e loto naturale, progettati da legoterapia Estetica Spagna

Set di kit per legoterapia corporea, anticellulite e viso

Se sei amante del legoterapia in tutte le sue sfaccettature, questo è la tua confezione di 3 kit in legoterapia corporea, anticellulite e facciale con cui puoi applicare tutte le tecniche e trattamenti per ottenere i migliori risultati, gli elementi sono realizzati in legno di pino e loto naturale e progettati da legoterapia estetica spagnola

Il kit per legoterapia del corpo contiene 6 elementi.

Kit legoterapia anticellulite contiene 5 elementi.

Kit per legoterapia facciale contiene 7 elementi.

Prezzo: 327,00 €

