Set ARTISTRY SUPREME LX™ – 1 crema rigenerante ARTISTRY SUPREME LX™ (50 ml) + 1 crema per occhi rigenerante ARTISTRY SUPREME LX™ (15 ml) – Set con 2 prodotti – Amway – (Art. n.: 278860)

Il Power Set è composto dalla crema rigenerante Artistry Supreme LX e la crema contorno occhi rigenerante Artistry Supreme LX. Riceverai uno sconto del 10% su entrambi i prodotti.

Riduce tutti i segni visibili dell’invecchiamento.

La crema viso riduce le linee sottili e riduce le rughe del viso in pochissimo tempo.

La formula idratante della crema per occhi assicura che il contorno occhi sembri più giovane e più luminoso in poche settimane.

Entrambe le creme anti-invecchiamento leniscono e levigano la pelle.

Prezzo: 479,90 €

(alla data del Apr 25,2021 07:42:03 UTC – Dettagli)