Schultz – set trattamento cappelli,Lozione Schiarente per Capelli,Shampoo Ravvivante, Ultra delicato,Maschera Ristrutturante con Camomilla più fascia per cappelli elastica

Non contiene: parabeni, siliconi, coloranti chimici, oli derivati dal petrolio – Questa lozione è particolarmente indicata per capelli castano chiari, biondi o schiariti. Non usare su capelli scuri o colorati – Non contiene ammoniaca – Non contiene coloranti Lozione schiarente La lozione Schultz schiarisce naturalmente e delicatamente i capelli rispettandone l’equilibrio e la struttura grazie all’azione dell’estratto biologico di camomilla.

Non contiene: parabeni, siliconi, coloranti chimici, oli derivati dal petrolio – Questa lozione è particolarmente indicata per capelli castano chiari, biondi o schiariti. Non usare su capelli scuri o colorati – Non contiene ammoniaca – Non contiene coloranti Lozione schiarente La lozione Schultz schiarisce naturalmente e delicatamente i capelli rispettandone l’equilibrio e la struttura grazie all’azione dell’estratto biologico di camomilla.

La maschera ristrutturante Schultz aggiunge alle caratteristiche uniche della camomilla Schultz le proprietà di due preziosi elementi naturali: Germe di grano: rigenera i capelli secchi e sfibrati da colorazioni e agenti esterni grazie alle sue proprietà idratanti.

100% Camomilla Bio

Prezzo: 22,98 €

(alla data del Mar 16,2023 21:10:26 UTC – Dettagli)