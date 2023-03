Samnuerly Vassoio per Vasca Vassoio per Vasca Antiscivolo Vasca da Bagno Retrattile Multifunzionale Tavolo da Bagno Ecologico per Tablet Smartphone Cornice per Libri Supporto in Vetro (Bianco 75~109

MATERIALI RESISTENTI ALL’ACQUA E DUREVOLI: Questo vassoio da bagno è realizzato in bambù di alta qualità, un prodotto veramente durevole ed ecologico.

Flessibile e facile da pulire: spa domestica e tutto ciò di cui hai bisogno.Questo fantastico ponte sopra la vasca ti consente di inserire un bicchiere, libri e altri dispositivi elettronici nella fessura.La vasca da bagno in bambù è un bellissimo e ottimo accessorio per un bagno totalmente rilassante.

Espandibile e adatta: questa vasca da bagno in bambù regolabile può essere espansa da 75 cm a 109 cm di larghezza, adatta a quasi vasche da bagno.Può essere utilizzata sia per la vasca che ha un lato contro una parete che per una vasca ad angolo.

Il nostro professionista: se c’è qualche problema con il tuo acquisto, non esitare a contattarci, saremo sempre qui per te se hai bisogno di noi.

【servizio】nostri prodotti sono rigorosamente selezionati prima della spedizione, ci impegniamo per una maggiore soddisfazione. In caso di domande sul nostro prodotto, non esitate a contattare il nostro servizio clienti

Prezzo: 317,87 €

(alla data del Mar 12,2023 22:04:14 UTC – Dettagli)