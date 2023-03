Samnuerly Portavasca Estensibile Portavasca Portaoggetti da Bagno con portabicchieri Porta Asciugamani Porta Telefono Elegante Regalo da Bagno (

【Utilizza materiale di bambù】 Il nostro carrello per vasca da bagno è realizzato in bambù naturale, la mensola del bagno sembra robusta e langlebig ed è stata trattata per resistere all’acqua per garantire che non conosca la muffa, indipendentemente dalla frequenza con cui la usi.

【Design dell’organizzatore】 La carta da bagno ha scomparti per contenere una varietà di accessori.Il contenitore per vasca da bagno può proteggere i tuoi oggetti di valore, senza preoccuparti che i tuoi oggetti cadano.

【Design del ponte regolabile】 Abbiamo progettato questo vassoio portaoggetti in bambù adatto a quasi tutte le vasche da bagno.Basta estendere il ponte e regolarlo alla larghezza desiderata.Facile da riporre.

Uso multifunzionale】Vous pouvez prendre a bain vraiment relaxant on the baignoire toout en profitant d’un verre de vin, en lisant un livre, en tv on the or votre tablette.Appor de la romance and for tablets vie.

【servizio】nostri prodotti sono rigorosamente selezionati prima della spedizione, ci impegniamo per una maggiore soddisfazione. In caso di domande sul nostro prodotto, non esitate a contattare il nostro servizio clienti

