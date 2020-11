Salon Hair Steamer, 600W regolabile Timer Salon Rolling Stand Hooded Hair Coloring Perming Condizionatore Steamer per il trattamento dei capelli ricci naturali Barbiere Spa Tools

CONDIZIONAMENTO DEL VAPORE: La produzione rapida di un gran numero di piccoli vapori, usando l’ugello di nebulizzazione, rende l’acqua da 1 a 5 micron di grano naturale, è più di centomila di una goccia di molecole d’acqua. Molto delicato, può infiltrarsi nei capelli in modo uniforme, avere l’effetto di integrare l’umidità e la nutrizione. Rende i capelli elastici, forti radici dei capelli, elimina le sostanze chimiche lasciate sui capelli e rende l’effetto modellante più prominente

ISTRUZIONI PER L’USO: ① Riempire la macchina con acqua e condotto. ②Dopo che l’interruttore viene preriscaldato per otto minuti, viene espulso il vapore. ③ Ogni volta che il vapore viene oliato per 15-20 minuti, c’è una protezione da surriscaldamento. Se c’è carenza d’acqua, si interromperà automaticamente e garantirà la sicurezza

STEAMER CAPELLI CON CAPPUCCIO: La macchina è progettata per creare vapore caldo per accelerare la microcircolazione dei capelli, espandere la cheratina dei capelli e rendere la nutrizione dell’olio caldo penetrare facilmente nei capelli. Utilizzata per la cura dei capelli dopo colorazione, perming, condizionamento e tintura dei capelli

REGOLABILE E COMODO PER L’USO: Regolabile in altezza e angolo di vapore.0-60 minuti di impostazione. Ampio casco con cappuccio per una copertura completa dei capelli necessari per la cura. Regolare le articolazioni del braccio oscillante. Supporto regolabile su e giù. Canne telescopiche interne può essere regolato a diverse altezze.Il rullo trasversale inferiore rende più comoda la spinta. Realizzato con una bottiglia d’acqua estraibile di grande capacità, facile da estrarre e aggiungere acqua

SICURO E FACILE DA FUNZIONARE: Realizzato con un design autoprotetto, la potenza si spegne automaticamente quando fuori dall’acqua. Il doppio filo riscaldante incorporato per fornire un rapido effetto termico è anche più sicuro da usare. Le prese d’aria possono essere aperte quando il calore è alto.E spegnerlo se il calore non è grande. Ci sono 2 interruttori di alimentazione: 450w e 750w, che possono funzionare insieme o separatamente se la temperatura è troppo alta

Prezzo: 418,89 €

(alla data del Nov 21,2020 13:01:40 UTC – Dettagli)