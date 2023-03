RoseFlower Trousse di Trucchi Set, Trucchi Donna Offerta Per Make Up Tavolozza Trucco Kit con Fard e Ombretti di Palette Professionali Completo Cosmetics da viaggio Per Donna & Bambina

ūüíčKit per il Trucco Completo: Completo di fondotinta, ombretto, fard, eyeliner, contorno, ombreggiatura, evidenziazione, sopracciglio, concealer e altro ancora; Una ricca proposta di prodotti per un make-up viso occhi e labbra completo. Trousse trucco ideale per esaltare la propria bellezza, grande per tutti i tipi di trucco.

ūüíčColori Ricchi e All’avanguardia: Ricco di una selezione di all’avanguardia a lunga durata e altamente pigmentate e brillanti colore, il tutto con una texture liscia e sfumabile che √® facile da sovrapporre e sfumare. Consentono di creare infiniti look con tavolozza di trucco professionale sia classici che giocosi che sono facili da applicare.

ūüíčLunga Durata per Tutto Il Giorno: Con la formula naturale, dolce e nutriente, Aderenza perfetta e consistenza pu√≤ mantiene il look perfetto tutto il giorno. E ‘perfetto per uso professionale del salone, di cerimonia nuziale, partito e della casa.

ūüíčSicuro & Dermocompatibile: In materiale eccellente, sicuro e morbido per la pelle del viso, adatto a tutti i tipi di pelli; i nostri prodotti sono sicuri e sani, con un confortevole, emolliente e setosa al tatto, rispettosi della pelle, non contengono ingredienti di origine animale .

ūüíčPortatile & Regalo Perfetto: Sempre con te, set da viaggio ineguagliabile, potrai avere sempre con te il tuo kit pennelli make up e tutti i trucchi di cui hai bisogno, ovunque tu sia senza problemi. √ą anche un buon regalo per le amiche, la partner, la figlia, madre, la mamma, soprattutto per le principianti.

Prezzo: 22,98¬†‚ā¨

(alla data del Mar 31,2023 14:01:23 UTC – Dettagli)