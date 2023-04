Revlon ColorStay Pressed Powder 8.4 g New In Box – 810 Fair

Polvere minimizzante senza olio, brillante e senza olio: fornisce una finitura impeccabile tutto il giorno con controllo della lucentezza. Questa polvere non comedogenica oil-free non ostruisce i pores

TRUCCO LUNGA : il nostro Revlon Colorstay Pressed Powder di 16 ore non è mai cakey e non si asciuga o si screpola

COPERTURA MEDIA/EDIBILE: scivola senza peso e si fonde uniformemente per una copertura edibile da medio-completa. Fornisce un aspetto fresco e una sensazione confortevole

USURA VERSATILE: Usa la polvere pressata ColorStay da solo sulla pelle nuda! Oppure abbinalo a Colorstay Foundation e Colorstay Full Coverage Concealer per un look impeccabile

DISPONIBILE IN sei tonalità: inclusa una polvere pressata leggera e traslucida con un applicatore a soffio

Prezzo: 22,97 €

(alla data del Apr 04,2023 20:22:55 UTC – Dettagli)