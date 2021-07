REVAMP Progloss Liberate Compact, Piastra Portatile Senza Filo per Capelli, Piastra Compatta in Ceramica con Tecnologia Ionica, Infusa con Oli Liscianti Anticrespo, Temperatura 160°C-210°C, Nero

PIASTRA SENZA FILI: Dotata della recente tecnologia agli ioni di litio per offrirti fino a 30 minuti di autonomia il sistema indica il livello di carica della batteria; si ricarica in sole 3 ore

TRATTAMENTO LISCIANTE PROGLOSS: La ceramica viene infusa ad alta temperatura in un mix Progloss, una composizione unica di cheratina, olio di argan e olio di cocco, per capelli lisci, setosi e lucenti

PROTEGGI I TUOI CAPELLI: La piastra per capelli senza fili regola automaticamente la temperatura delle piastre in ceramica 100 volte al secondo, riducendo al minimo i danni da calore sui capelli

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA: Questa piastra ha 3 impostazioni di regolazione della temperatura tra 160°C e 210°C per capelli sottili, medi e spessi

PIASTRA DA VIAGGIO: Grazie al lucchetto da viaggio, la custodia resistente al calore e un design compatto puoi portare la piastra sempre con te per uno styling ottimale ovunque tu sia

Prezzo: 165,24 €

