Relaxbx Specchi per Trucco Specchi da Parete Rotondi per Soggiorno, Specchi bisellati di Vetro HD Specchio di cortesia per Soggiorno Bagno (Dimensioni: 60cm)

Specchio di vetro: vetro float, immagine speculare, liscio e non deformato

Materiale: specchio d’argento HD, imaging chiaro e naturale, non facile da ossidare, non facile da arrugginire, cornice in metallo, insapore, forte, non facile da danneggiare

Funzionalità di visualizzazione reale 1: 1: Specchio ad altissima definizione, fornisce un display pulito e reale 1: 1, Specchio di definizione ultra alta, fornisce un riflesso pulito e luminoso

Risparmio di spazio: posizionalo sul tavolo da toeletta o sul muro senza assumere la tua posizione e fornire servizi di proiezione. Lo specchio d’argento ad alta definizione rende l’immagine più chiara e più facile da usare, illuminando la tua bellezza o bellezza

Specchio: adatto a tutti i controsoffitti, è molto adatto per la tua decorazione d’interni, rendendo la tua vita più radiosa e conveniente per la tua vita. Che si tratti di vestiti o rasatura, è il miglior servizio per te

Prezzo: 544,96 €

(alla data del Nov 21,2020 13:03:05 UTC – Dettagli)