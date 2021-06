Regalo di benvenuto”WELCOME GIFT POCHETTE FLOWER” 40pz Linea cortesia per Albergo hotel b&b AMENITIES

Elegante pochette con cerniera “REGALO DI BENVENUTO” linea BEAUTY OIL. Tutto il necessario per accogliere, con un piccolo omaggio, I clienti presso le vostre strutture

Dimensioni pochette: 165x100x50mm Confezione 40pz Prezzo unitario di listino €4,585

Contenuto: 1 shampoo 30ml, 1 bagnoschiuma 30ml, 1 crema corpo 30ml, 1 igiene intima 30ml, 1 sapone 15g, 1 cuffia doccia in scatoletta e 1 vanity set in scatoletta con 2 dischi struccanti, 1 limetta unghie e 4 cotton fioc

IMPORTANTE: LA FATTURA, SE NECESSARIA, DEVE ESSERE RICHIESTA LO STESSO GIORNO DELL’ORDINE

VELOCIZZA LA CONSEGNA DEL TUO ACQUISTO! VERIFICA L’INDIRIZZO A CUI VUOI VENGA SPEDITO E SEGNALA IL NOMINATIVO DA CERCARE SUL CITOFONO!

Prezzo: 183,41 €

