Radiofrequenza viso macchina per ridurre gli inestetismi della cellulite, rimodellare il corpo e tonificare, miglioramento delle lassità cutanee, ridurre le smagliature

【Soddisfa esigenze diverse】: riduce il doppio mento, scioglie il grasso facciale, il viso magro efficace, ringiovanisce la pelle del viso.Lo strumento di bellezza RF è dotato di 1, 2 e 3 diversi ingranaggi di potenza per soddisfare le diverse esigenze, dotato di sonda per il corpo e sonda facciale per mantenere l’equilibrio energetico.

【Bellezza del corpo】: La nostra macchina per il viso a radiofrequenza RF ha una sonda facciale e una sonda per il corpo, una sonda per il viso per il funzionamento del viso e una sonda per il corpo per il funzionamento del corpo, che ti fanno godere di tutta la bellezza del corpo. Campi applicabili: rimozione delle rughe, antietà,rassodamento della pelle, ringiovanimento della pelle e sbiancamento ecc.

【Macchina facciale professionale a radiofrequenza RF】: La nostra macchina facciale a radiofrequenza RF utilizza la radiofrequenza bipolare per convertire l’energia elettrica in energia termica e in profondità nel derma per aumentare la temperatura, accelerare la circolazione sanguigna del derma e del tessuto sottocutaneo, per ridurre estringere il collagene della pelle, stimolare la sabbia rimodellare il collagene per ottenere molteplici effetti cosmetici.

【3 file regolabili】: la nostra avvitatrice per pelle a radiofrequenza RF ha 3 livelli di energia.In base alla tua richiesta puoi scegliere un livello di energia adeguato, che sia sicuro ed efficace.E c’è un pulsante di tempo regolabile, quando si sceglie il tempo di trattamento, il tempo verrà visualizzato sullo schermo, il che è molto conveniente

【Servizio】: Se hai domande durante l’acquisto e l’uso, ti preghiamo di contattarci, abbiamo un servizio clienti professionale per rispondere alle tue domande.

Prezzo: 196,00 €

