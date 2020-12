QiYu Massaggiatore Gambe Circolazione, Massaggiatore ad Aria compressa, per Braccia, Gambe del Polpaccio, Piedi, allevia l’affaticamento, migliora la circolazione sanguigna Host+ Braccio+2 Gambe

★ Il massaggiatore per gambe con terapia ad aria può aiutare a ridurre il gonfiore, migliorare la circolazione e lenire dolori e dolori, nonché migliorare il drenaggio linfatico (rimozione delle tossine) e disperdere l’acido lattico dopo l’esercizio.

★ velocità di massaggio e brividi sono simili, quindi sembra più facile

★ Caratteristiche del prodotto: massaggio profondo mediante compressione d’aria, stimolazione della circolazione sanguigna e linfatica, riduzione della fatica

★ Quando si indossa la manica per gli arti inferiori, estrarre il contenuto della tasca dei pantaloni e utilizzarlo. In caso contrario, il corpo verrà danneggiato a causa della pressione o il manicotto verrà danneggiato. Per favore, indossa i vestiti e fallo di nuovo. (La cerniera potrebbe scivolare durante l’uso, quindi indossare indumenti. Utilizzare, non è possibile utilizzare la manica sul corpo nudo)

★ portatile, design compatto, risparmio di spazio, risparmio energetico.

Prezzo: 1.856,50 €

(alla data del Dec 02,2020 20:56:42 UTC – Dettagli)