Qinlorgon Macchina per Il pediluvio della disintossicazione ionica, Macchina per la Salute della disintossicazione con idrogeno a molecole di ioni Negativi per 2 Persone(Spina UE)

【MACCHINA DETOX CORPO】: Lo ione ha la funzione diretta di inibire il colesterolo sierico, ridurre il grasso nel sangue e l’incidenza dell’aterosclerosi.L’anione può regolare la funzione del sistema nervoso vegetale e adattarlo al miglior stato di equilibrio, per raggiungere lo scopo della prevenzione e del trattamento delle malattie

【PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO】: la macchina rilascia un gran numero di ioni di energia e questi ioni di energia attiva penetrano nel corpo per integrare la mancanza di ioni negativi nel corpo

【POTENTI FUNZIONI】: Promuovere la regressione dell’edema, migliorare la funzione di ventilazione alveolare, migliorare la saturazione di ossigeno nel sangue, promuovere i pazienti affetti da asma e altre funzioni polmonari e la secrezione alveolare per tornare alla normalità

【ELIMINARE LA FATICA E MIGLIORARE L’IMMUNITÀ Elimin: eliminare l’affaticamento e migliorare l’immunità, rimuovere le tossine, il condizionamento profondo e migliorare la salute secondaria.Migliora le allergie respiratorie e alimentari regolando l’equilibrio del sistema nervoso vegetativo e aumentando la resistenza agli allergeni

【PROMUOVERE IL METABOLISMO】: Attraverso l’attivazione delle cellule per promuovere il metabolismo, eliminare i rifiuti, le sostanze nocive, eliminare l’inquinamento del sangue, mantenere la purificazione del sangue

Prezzo: 164,99 €

(alla data del Jul 24,2021 11:17:57 UTC – Dettagli)