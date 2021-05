Project e beauty wireless 7 color LED maschera collo Photon Light Skin Rejuvenation Therapy cura della pelle maschera facciale

Un trattamento della pelle di qualità della SPA a casa: Questa maschera per la terapia della luce offre 7 diversi colori chiari per trattare una miriade di problemi cutanei. I nostri LED senza UV che producono calore penetrano nel tessuto facciale per aumentare il collagene, pulire e rassodare la pelle, ridurre linee e rughe, migliorare il colore della pelle e molto altro ancora.

Senza fili, sicuro, comodo e semplice da usare: La nostra maschera per la terapia della luce utilizza la più recente tecnologia di irradiazione della luce e materiali di qualità che la rendono sicura, confortevole, naturale e riutilizzabile. Questa maschera wireless è comoda da usare ovunque e 50% più leggera rispetto alla versione precedente. La pelle assorbe l’energia della luce, che tratta la condizione della pelle a seconda del colore utilizzato.

Tecnologia di illuminazione a LED: 102 + 40 luci a LED coprono il viso e il collo, aggiornate per emettere le lunghezze d’onda ottimali con 5 livelli di intensità.

Luce a LED in sette colori: Luce rossa: aumenta il flusso sanguigno e la produzione di collagene; luce blu: calma e rassoda la pelle; luce verde: migliora la pigmentazione, le rughe sottili ed è contro l’invecchiamento; luce gialla: leviga la pelle e riduce il rossore; luce viola: rilassa, migliora il metabolismo linfatico; luce azzurra: lenitiva, aiuta le allergie; luce bianca: accelera il metabolismo dei tessuti.

– – –

Prezzo: 199,99 €

(alla data del May 04,2021 08:11:44 UTC – Dettagli)