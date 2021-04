Professionale Multi-Funzionale Manichino Didattico Infermieristico Femminile, Simulatore Assistenza Paziente per la Formazione Medica Infermieristica

◆ Secondo la vera struttura del corpo umano, è altamente simulato e funziona come un vero corpo umano. Il set di modelli completo mostra varie situazioni normali e anormali per una facile visualizzazione e insegnamento

◆ Il modello ha tutte le funzioni dell’assistenza infermieristica olistica e può anche essere smontato e assemblato per l’insegnamento e la formazione

◆ L’articolazione si flette in modo flessibile da un lato all’altro e si sposta su e giù. L’area della testa e degli occhi usa anche cristalli liquidi per simulare la pupilla, simulando così lo stato normale

◆ Il modello significa che non hai più bisogno di un paziente umano con cui lavorare.Costruito in base alla struttura corporea reale, all’alta simulazione e all’azione come in un corpo reale

◆ È adatto per l’insegnamento clinico e la formazione pratica degli studenti nelle scuole mediche, nelle scuole per infermieri, nelle scuole di medicina del lavoro, negli ospedali clinici e nei dipartimenti di salute primaria

Prezzo: 613,99 €

(alla data del Apr 28,2021 08:30:50 UTC – Dettagli)