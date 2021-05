physa Vaporizzatore Ozono Multifunzione Per La Pulizia Viso PHYSA VP-801 (820 W, 1.200 ml)

Multifunzione: vaporizzatore viso e ozono per la pulizia e l’apporto di ossigeno alla pelle oppure per migliorare l’aria della stanza.

Duraturo: materiali di alta qualità come l’acciaio laccato, ABS e plastica.

Mobile e flessibile nell’uso: peso limitato, cinque ruote, regolabile in altezza, cavo lungo 1,75 m e bocchetta orientabile su 360°.

Semplice: solo due tasti principali, facile da riempire, spegnimento automatico in caso di mancanza di acqua.

Indispensabile: ideale per saloni di massaggi, cosmetici, centri SPA, saloni di bellezza, aree wellness negli hotel e per l’uso privato.

Prezzo: 189,00 €

(alla data del May 29,2021 17:30:07 UTC – Dettagli)