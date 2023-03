Pedicure Elettrico Professionale Cura Piedi Elettrico Ricaricabile,IPX7 Impermeabile Rimuovi Calli Piedi Elettrico, 2 Velocità e 3 Teste di Molatura

【3 Teste di Levigatura Intercambiabili】Pedicure Elettrico Professionale Piedi 3 teste di levigatura sono realizzate con cristalli micro-minerali di quarzo di alta qualità e sono di diversi spessori (testa di levigatura grossolana per calli ostinati, testa di levigatura media per pelle morta ruvida, testa di levigatura fine per la cura quotidiana della pelle).

【Ricarica USB & Schermo LCD】Raspa piedi Con una capacità della batteria di 1200 mAh, il tempo di ricarica USB per 2-2,5 ore, può essere utilizzato continuamente per 100-150 minuti. Grazie al display LCD sull’alloggiamento della pedicure, puoi vedere esattamente il livello di batteria rimanente.

【2 Velocità con un Pulsante】La lima calli piedi elettrico ha un potente motore con coppia elevata. È possibile passare facilmente a 2 velocità con la semplice pressione di un pulsante: 1900 giri / min e 2200 giri / min. La bassa velocità è adatta per la pelle morta lieve o per la cura della pelle sensibile. L’alta velocità è adatta per il callo ostinati e spessi o per la pulizia profonda.

【IPX7 Impermeabile & Facile da Pulire】Calli piedi rimozione Elevata resistenza all’acqua, puoi goderti un massaggio confortevole anche in bagno. Tutte le parti del pedicure attrezzi possono essere risciacquate sotto l’acqua corrente. Lo strumento di rimozione e la spazzola per la pulizia allegati ti aiuteranno a smontare facilmente le teste di levigatura e rimuovere i detriti che sono stati raccolti, assicurandoti un’esperienza igienica e confortevole

【Portatile】dispositivo di rimozione della pelle morta per i piedi è piccolo, comodo da trasportare ovunque. La smerigliatrice elettrica per piedi risolve efficacemente il problema dei batteri che crescono sugli spazi vuoti e protegge la salute del piede.

Prezzo: 20,68 €

(alla data del Mar 17,2023 05:31:35 UTC – Dettagli)