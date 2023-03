Parrucche Grigie Per Donna, Temperamento Soffice Parrucca Frangia Inclinata Fronte Nera Scegliere Parrucche Bianche Corte Ricci Adatte A Persone Di Mezza Età E Anziani

gancio regolabile, che può regolare in modo flessibile la tenuta in base alla circonferenza della testa, in modo che la parrucca si adatti meglio al cuoio capelluto ed è più comoda da usare

【Tocco confortevole】: comodo design a rete interna, morbida fodera in cotone laterale, morbido e traspirante, comodo al tatto, adatta meglio i capelli alla pelle e la forma è più naturale e realistica

【Scegli materiale di alta qualità】: questa parrucca è progettata da stilisti esperti, utilizzando seta opaca ad alta temperatura, che può resistere a temperature elevate di 120-180 gradi, piegare i capelli naturalmente, i capelli hanno lucentezza ed elasticità naturali e non è facile da deformare dopo un uso prolungato, è la scelta migliore per l’uso quotidiano e le feste

【Miglior regalo】: questa parrucca di fascia alta è un regalo meraviglioso per madre, moglie, fidanzata, ecc. Per Natale, San Valentino, Ringraziamento, Compleanno, ecc.

【Acquisto senza rischi al 100%】 Abbiamo un perfetto sistema di servizio post-vendita, in caso di problemi con il prodotto, non esitare a contattarci, rimborseremo o rispediremo sicuramente

Prezzo: 22,98 €

(alla data del Mar 24,2023 22:46:18 UTC – Dettagli)