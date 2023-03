Parrucca Capelli Umani Naturale Parrucca Riccia 13X4 Curly Lace Front Human Hair Wigs Capelli Veri umani Brasiliani Vergini Parrucca Donna Glueless Pre Plucked with Baby Hair 150% Density 22 Pollice

1. Parrucche per capelli umani con parte anteriore in pizzo riccio Materiale: parrucche ricci per capelli umani brasiliani al 100%, aspetto naturale, taglio donatore, allineamento cuticole completo, può essere tinto, permanente, sbiancato, evidenziato, riccio o modellare i propri capelli.

2. Parrucca in pizzo svizzero trasparente da donna brasiliana naturale: 13 “x 4” parrucche anteriori in pizzo riccio crespo, pizzo svizzero morbido e traspirante, colore del pizzo adatto a tutti i tipi di pelle; Facile da regolare e di lunga durata, si adatta a qualsiasi pelle colorata, comodo da indossare.

3. Densità e beneficio delle parrucche del merletto dei capelli umani: Parrucche dei capelli umani ricci crespi del 150% di densità, attaccatura dei capelli naturale pre-pizzicata con i capelli del bambino, nessun spargimento o groviglio, morbido e setoso, pieno e spesso. Parrucche ricci attillate e ordinate, nessuna estremità secca per le donne nere.

4. Dimensione regolabile della curly human hair wig: la parrucca per capelli umani ricci 13X4 è una taglia media per la maggior parte delle persone (22 “-22,5”), due cinturini regolabili, 4 pettini all’interno della parrucca, senza colla può aiutarti a fissare sulla testa, forte Elasticità, buona permeabilità all’aria.

5. Lunghezza curly lace front wig: Lunghezza: poiché le parrucche a onde profonde hanno un motivo a ricciolo, la lunghezza della parrucca deve essere raddrizzata per misurare dalla testa al fondo

Prezzo: 209,99 €

