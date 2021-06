Panasonic Pro ER-GP72 – Tagliaerba professionale Er-gp72, colore: Nero

Nuovo tagliacapelli ER-GP72 funziona con o senza fili

Nuova lama X-taper Blade 2.0: con nuova generazione di materiali DLC rinforzati per una maggiore durata e comfort di lavoro.

Motore lineare a controllo costante per un taglio netto e preciso senza colpi. Nessuna perdita di velocità indipendentemente dalla natura dei capelli e lo stato di carica della batteria.

Leggero: 265 g.

spie di stato di carica e ricarica della batteria (Ni-MH), fino a 50 minuti di autonomia senza fili, ricarica completa della batteria in 1 ora.

Tipo di alimentazione: cablata.

Sesso: maschio.

Prezzo: 177,68 €

(alla data del Jun 26,2021 22:05:24 UTC – Dettagli)