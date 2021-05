Panasonic EH-NA98-K825 Asciugacapelli 1800 W Stile Professionale con Tecnologia Idratante Nanoe e Double Mineral, No Doppie Punte, No Crespo, Asciugatura Rapida e Delicata, Skin Care, Nero e Rose Gold

Tecnologie Nanoe e Double Mineral per favorire lucentezza, idratazione ed eliminare le doppie punte

3 velocità, 4 modalità di funzionamento e potenza da 1800 watt

Funzioni aggiuntive: caldo/freddo alternati, cura del cuoio cappelluto, cura della pelle

Controllo intelligente della temperatura per la cura ottimale dei capelli

Prestazioni da stile professionale per capelli lisci e ricci

Accessori: beccuccio quick dry integrato, concentratore

Prezzo: 199,99 €

