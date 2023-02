Organizzatore Porta Smalto da Parete in Metallo,espositore per Olio Essenziale di Profumo Dorato Creativo Vetrina dello Smalto,per Spa per Affari Domestici Rack di Stoccaggio della Vernice

1. Espositore per smalti a parete: lo scaffale per smalti adotta un rack di stoccaggio a 5 strati e il rack per smalti da 6 pezzi può contenere 350 bottiglie di smalto/olio essenziale. Ampio design di archiviazione, può contenere due file di smalto su ogni strato, mantenere le tue bottiglie di smalto, rossetti, profumi, bottiglie di oli essenziali e altri barattoli di bellezza cosmetici organizzati e fissati al muro.

2. Struttura in metallo durevole di alta qualità: il supporto per olio essenziale è realizzato in materiale metallico resistente, utilizzando un processo di verniciatura a forno ad alta temperatura nano-oro, impermeabile e resistente ai graffi, non sbiadisce e non facile da piegare. Ha una buona stabilità e portanza ed è facile da pulire.

3. Scaffale portaoggetti salvaspazio: questo espositore da salone a parete può essere utilizzato come porta smalto per unghie, espositore per oli essenziali, porta vernice per inchiostro alcolico o come organizzatore per la conservazione e l’esposizione di libri. Perfetto per pareti decorative in case, bagni, saloni di bellezza, spa, massaggi, saloni professionali, saloni di bellezza e negozi al dettaglio.

4. Recinzione di sicurezza: il rack di stoccaggio ha un piccolo bordo sporgente che funge da deflettore, che può mantenere le tue bottiglie al sicuro. Spazio di archiviazione aperto Puoi organizzare i tuoi flaconi di smalto, flaconi di oli essenziali e vasetti di cosmetici per marca, dimensione e colore per un facile accesso

5. Facile da installare: ci sono fori per le viti sul supporto per smalto in metallo, che è comodo e veloce da installare, basta installarlo su qualsiasi parete della casa o del salone. Disegni di forme semplici per decorare il tuo bellissimo negozio al dettaglio e attirare più clienti!

Prezzo: 262,58 €

(alla data del Feb 24,2023 13:05:34 UTC – Dettagli)