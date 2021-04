Oral-B iO 8, Go Electric, Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Viola con Tecnologia Magnetica, 1 Testina, 1 Astuccio Magnetico + Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, 4 Pezzi

La migliore pulizia di Oral-B con la tecnologia magnetica iO, per una sensazione di pulizia professionale e un’esperienza di spazzolamento delicata

Combina la testina rotonda dello spazzolino Oral-B con delicate micro-vibrazioni, per una sensazione di freschezza e pulizia; gengive più sane al 100% in una settimana

Display interattivo a colori che segnala le informazioni vitali: comprese le modalità di spazzolamento e l’usura della testina, ti saluta quando lo accendi e ti sorride quando fai un buon lavoro

Ultimate Clean combina l’angolatura ottimale di Oral-B, con setole per la pulizia Oral-B

Rimuove il 100 % della placca già dal primo giorno

Sulla testina rotonda dello spazzolino Oral-B, le setole sono accuratamente disposte per circondare meglio ogni dente e ottenere un’efficace pulizia

Prezzo: 273,46 €

(alla data del Apr 28,2021 08:30:37 UTC – Dettagli)