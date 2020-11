Nuanxin Schermo A LED, Rimozione Dei Peli Femminili For Tutto Il Corpo Della Famiglia, Rimozione Permanente Dei Capelli Indolore, Cura Della Sensazione Di Ghiaccio, Base Di Pulizia, Dimensioni 17,1×7,

Ti offre una bellezza unica

Non applicare prodotti per la cura della pelle prima dell’operazione.Prima di utilizzare lo strumento, il personale deve indossare occhiali protettivi.Gli occhi non devono guardare direttamente la luce lampeggiante o brillare direttamente sugli occhi.Avvio, debug degli attrezzi da debole a forte, adattarsi lentamente.Senza danneggiare la pelle.Può rafforzare la posizione degli ingranaggi.(maggiore è l’ingranaggio, migliore è l’effetto di depilazione).

Non toccare l’acqua calda per 2 ore dopo la depilazione.

Prima di utilizzare lo strumento, i peli del corpo della parte depilante devono essere rasati e puliti.Dopo la depilazione della pelle, puoi strofinare alcuni prodotti idratanti.(Non applicare nient’altro, inclusa una maschera facciale.) Puoi applicare un impacco freddo.

Luogo di depilazione, entro 24 ore.Evitare l’esposizione UV e applicare la protezione solare durante le cure.

Prezzo: 752,05 €

(alla data del Nov 21,2020 13:10:09 UTC – Dettagli)