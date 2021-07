NIULLA Parrucche da Uomo Reali Europee e Americane, Blocchi per Capelli da Uomo, PU Ultra Sottile con ago a V Pieno

Alta qualità: capelli umani al 100% di alta qualità, capelli veri così lisci, crescita naturale , setosa e morbida, spargente e senza grovigli, che è molto adatta per un uso a lungo termine

Occasione: adatto a qualsiasi occasione come abbigliamento, moda, uso quotidiano, carnevale, feste di Halloween e Natale, concerti, cosplay e intrattenimento

Texture: extra-ventilazione grazie alla rete a maglie incorporata, hanno i capelli più lisci, lavaggio a mano e asciugatura all’aria, la parrucca NON è resistente al calore. Genere: maschio; Stile: Europa e America; CapCan può essere raddrizzato e permanente, puoi regolarlo per adattarlo a te

Una varietà di acconciature: puoi modellare questa base per parrucche in base alle tue esigenze. chiedi a un parrucchiere di progettare acconciature per te. Può essere macchiato o tinto , Questa è la parrucca più realistica. Si adatta perfettamente alla testa, proprio come i tuoi capelli

È necessario utilizzare un po ‘di cera per strofinarlo uniformemente sul palmo della mano. Quindi afferrare le radici con entrambe le mani, afferrare la forma approssimativa desiderata e quindi usare le dita per modellare la forma. Alla fine, spruzza la colla e poi appare un’acconciatura perfetta.

Prezzo: 162,02 €

(alla data del Jul 28,2021 06:58:27 UTC – Dettagli)