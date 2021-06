NIULLA Parrucca da Uomo con Sistema di Sostituzione Maschile per Capelli Veri Europei E Americani Parrucca da Uomo 100% Capelli Umani

Garanzia di qualità: capelli umani puri al 100%, capelli umani sani e inquinati capelli umani così lisci, crescita naturale, setosa e morbida, spargimento e senza grovigli, che è molto adatto per un uso a lungo termine

Tessitura a mano completa: leggera e traspirante, lavorazione a uncinetto a mano piena, un punto e un filo, cappuccio per la testa in mesh traspirante, realistico e naturale, per sentirsi a proprio agio;

Ventilazione extra grazie alla rete a maglie integrata, PU ultrasottile , hanno i capelli più lisci, lavati a mano e asciugati all’aria, capelli umani veri, più naturali e veri da indossare, si fondono con i tuoi capelli

facile da lavare e da pulire. Adatto a qualsiasi tipo di capello e cuoio capelluto, adattandosi alla maggior parte delle taglie

Colore naturale, tingibile e permanente: i capelli sembrano crescere dal tuo cuoio capelluto. Puoi usare la piastra per capelli o il ferro arricciacapelli per fare qualsiasi stile, aspetto naturale e tocco morbido.

Prezzo: 179,00 €

(alla data del Jun 23,2021 19:28:08 UTC – Dettagli)