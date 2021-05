NIULLA Parrucca da Uomo con Sistema di Sostituzione Maschile 100% Capelli Umani Parrucca da Uomo Capelli Lisci,15 * 18cm

Garanzia di qualità: capelli umani puri al 100%, capelli umani veri capelli così lisci, crescita naturale , setosa e morbida, spargimento e groviglio, che è molto adatto per un uso a lungo termine

Tessitura a mano completa: leggera e traspirante, lavorazione a uncinetto a mano piena, un punto e un filo, naturalmente realistici

Extra-ventilazione grazie alla rete a maglie incorporata, hanno i capelli più lisci, lavare a mano e asciugare all’aria, capelli umani veri, più naturali e veri da indossare, sfumando con i propri capelli , Tutti i capelli sono naturali, sani e inquinati

Una varietà di acconciature: puoi modellare questa base per parrucche in base alle tue esigenze. chiedi a un parrucchiere di progettare acconciature per te. Può essere macchiato o tinto , Questa è la parrucca più realistica. Si adatta perfettamente alla testa, proprio come i tuoi capelli

Occasione: adatto a qualsiasi occasione come abbigliamento, moda, uso quotidiano, carnevale, feste di Halloween e Natale, concerti, cosplay e intrattenimento

Prezzo: 199,00 €

(alla data del May 11,2021 10:37:44 UTC – Dettagli)