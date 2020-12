NHM Strumento di fumigazione – Evaporatore di Erbe per Lo per sedute per Le Donne in buona Salute per Raggi dell’anca Sana delle Donne Fisioterapia per Raggi dell’anca Sana delle Donne

Sicurezza: dispositivo di protezione da sovracorrente incorporato, arresto automatico dell’acqua secco, mantiene completamente la sicurezza. Fusibile integrato, il circuito viene automaticamente disattivato in modo anomalo, mantenendo completamente la sicurezza.

Funzione: lo strumento di fumigazione utilizza il vapore atomizzato direttamente per fuminare i glutei, il vapore acqueo nanoscale raggiunge direttamente l’area, e il palato caldo si dissolve dal freddo. Combina più metodi di fumigazione termica e penetrazione di ioni atomizzati e la salute interna della fonte è regolata ..

Uterus caldo per aiutarti a ottenere un bambino sano, una buona scelta per la gravidanza mantieni il dispositivo di massaggio lontano dall’acqua. Il massaggiatore si ferma dopo 35 minuti. Metti più acqua e riavviare per usare di nuovo ..

Struttura design ergonomico. Fumigazione per mezz’ora, rilassati per un’intera giornata.

Penetrazione profonda Varie combinazioni di fumigazione possono aumentare la temperatura dello strato sottocutaneo profondo, riscaldare l’addome inferiore e attivare la vitalità più giovane.

