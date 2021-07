Neuro Style Piastra per Capelli, 1 Unità

Neuro Style e un piastra da 2.5 cm in titanio isotermico ottima per lisciare e creare volume, onde e ricci completi grazie alla sua forma sagomata

Le placche in titanio isotermico da 2.5 cm mantengono il calore uniforme ad ogni passaggio

Si riscaldano fino a 230 c in 30 secondi, ammortizzate e con bordi smussati per lisciare o creare onde

Display LED esterno che mostra la temperatura per ottenere il ottimo risultato con la massima precisione

La tecnologia smartsense sfrutta un microchip ultrasensibile che monitora la temperatura durante l’utilizzo 50 volte al secondo per assicurare un calore ottimale uniforme

Autospegnimento personalizzabile

Controllo programmabile della temperatura, doppio voltaggio (110v-240v) per uso universale, cavo girevole da 2,.7 m con gancio

Prezzo: 162,00 €

(alla data del Jul 28,2021 14:39:37 UTC – Dettagli)