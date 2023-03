Nebulizzatore A Compressore Aerosol Portatile Aerosol Silenzioso per Bambini ed Adulti Con Boccaglio E Maschera Per Adulti E Bambini, Allevia Efficacemente le Malattie Respiratorie Acute o Croniche

【Tecnologia Dell’aria Compressa DC】Nebulizzatore adotta una nuova tecnologia di atomizzazione, che utilizza la tecnologia di compressione DC per atomizzare i farmaci idrosolubili in particelle di aerosol inferiori a 5um e migliora il tasso di assorbimento delle particelle di aerosol nei polmoni e nei bronchi. Il tasso di atomizzazione di 3,5 L / min fa sentire gli utenti a proprio agio ed è ideale per la maggior parte delle malattie respiratorie.

【Bassa Rumorosità】 L’Nebulizzatore A Compressore tradizionale ha lo svantaggio di un rumore elevato. Attraverso il nuovo design e il miglioramento, il rumore del nostro atomizzatore del compressore è di circa 60 dB durante il funzionamento, che è molto inferiore rispetto ad altri atomizzatori dello stesso tipo, il che migliora notevolmente l’esperienza di atomizzazione

【Eccellente Portabilità】 Gli Nebulizzatore A Compressore tradizionali non sono adatti per l’esecuzione a causa delle loro grandi dimensioni. Questo aerosol portatile è leggero e compatto (15 * 8 * 5 cm), solo delle dimensioni del palmo di un adulto, che può essere utilizzato a casa o portato all’esterno

【Efficiente Effetto di Atomizzazione】 Il nostro nebulizzatore può alleviare efficacemente raffreddori, bronchiti, tosse, congestione nasale, infezioni respiratorie, sbloccare e pulire le vie respiratorie e promuovere il recupero. Il tasso di atomizzazione continuo e stabile favorisce l’assorbimento delle particelle di farmaco nei polmoni e nel tratto respiratorio e fornisce inoltre agli utenti una sensazione confortevole.

【Ampia Gamma di Accessori】 Il set di nebulizzatori include l’unità principale, il boccaglio, la maschera per adulti, la maschera per bambini, 5 schiume filtranti di ricambio, 2 fasce elastiche per maschera, tubo dell’aria compressa, tazza del liquido, Adattatore di alimentazione, Manuale di istruzioni in cinque lingue. Nota: Pulire il nebulizzatore e i suoi accessori in tempo dopo l’uso.

Prezzo: 49,99 €

(alla data del Mar 08,2023 19:51:18 UTC – Dettagli)