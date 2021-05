Moser-Wahl Maquina Corte Ermila Motion

Innovativo: design con manico rimovibile. Per una maggiore sicurezza e una maneggevolezza super ergonomica.

Magic Blade II: set di lame professionali in acciaio inox di alta qualità “Made in Germany” con regolazione della lunghezza di taglio integrata da 0,7 a 3 mm. Il retro chiuso del set di lame ottimizza la guida dei capelli e facilita la pulizia.

Cambio rapido: set di lame a sgancio rapido, velocità costante: motore controllato a chip per una potenza di taglio costante.

Professionale: 45 minuti di ricarica super rapida, altamente efficiente e durevole, batteria agli ioni di litio senza effetto memoria. Fino a 90 minuti di autonomia della batteria. Supporto di ricarica universale, adatto anche per ermila Motion Nano.

Intelligente: display multi-livello della capacità della batteria (sistema di luce raffica). Pulsante con controllo di carica integrato.

Prezzo: 194,00 €

